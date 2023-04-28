Брайтон подписал контракт с лучшим бомбардиром Уотфорда
Сделка обошлась в 30 млн фунтов.
Брайтон подписал контракт с бразильским нападающим Уотфорда Жоао Педро, пишет Фабрицио Романо.
Сделка обошлась "чайкам" в примерно 30 млн фунтов, при этом Трансфермаркт оценивает футболиста в 24 млн евро.
Также сообщается, что Брайтон уже согласовал контракт с бразильцем, и подпись под контрактом уже стоит.
Журналист сообщает, что о трансфере будет официально объявлено позднее вечером.
В текущем сезоне Жоао Педро провел 35 мачтей в Чмепионшипе, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи.
Ранее стало известно, что защитник "лис" Сеюнджу присоединится к Атлетико Мадрид.