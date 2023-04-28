Брайтон подписал контракт с лучшим бомбардиром Уотфорда

Брайтон подписал контракт с бразильским нападающим Уотфорда Жоао Педро, пишет Фабрицио Романо.

Сделка обошлась "чайкам" в примерно 30 млн фунтов, при этом Трансфермаркт оценивает футболиста в 24 млн евро.

Также сообщается, что Брайтон уже согласовал контракт с бразильцем, и подпись под контрактом уже стоит.

Журналист сообщает, что о трансфере будет официально объявлено позднее вечером.

В текущем сезоне Жоао Педро провел 35 мачтей в Чмепионшипе, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативных передачи.

Ранее стало известно, что защитник "лис" Сеюнджу присоединится к Атлетико Мадрид.