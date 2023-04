Защитник Лестера подписал контракт с Атлетико

Центральный защитник Лестера Чаглар Сеюнджю в межсезонье присоединится к Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

26-летний турок подписал контракт с мадридским клубом. Стороны согласовали сделку еще в январе, однако лишь сейчас ее получилось оформить. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года.

Çağlar Söyüncü has signed with Atlético Madrid, here we go confirmed! Deal was agreed in January and it’s now sealed as Turkish centre back will join Atléti in the summer as free agent. ⚪️🔴🇹🇷 #Atléti



Söyüncü’s contract will be valid until June 2027. pic.twitter.com/oOYpId3CiI