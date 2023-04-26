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Защитник Лестера подписал контракт с Атлетико

Сеюнджю летом присоединиться к "матрасникам".
Сегодня, 19:50
Чаглар Сеюнджю / Getty Images
Чаглар Сеюнджю / Getty Images

Центральный защитник Лестера Чаглар Сеюнджю в межсезонье присоединится к Атлетико. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

26-летний турок подписал контракт с мадридским клубом. Стороны согласовали сделку еще в январе, однако лишь сейчас ее получилось оформить. Контракт с футболистом будет рассчитан до 2027 года.

Отметим, Сеюнджю перейдет летом в Атлетико на правах свободного агента, так как в июле у него истекает договор с Лестером.

В текущем сезоне на счету турка всего пять матчей в рамках АПЛ.

Ранее сообщалось, что Атлетико потерял из-за травм трех ключевых исполнителей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лестер атлетико мадрид Чаглар Сеюнджю

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