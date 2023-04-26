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Атлетико потерял из-за травм трех ключевых исполнителей

"Матрасники" получили серьезный удар по составу перед заключительной частью сезона.
Сегодня, 17:31
Ян Облак / Getty Images
Ян Облак / Getty Images

В ближайшем матче против Мальорки главный тренер Атлетико Диего Симеоне не сможет рассчитывать сразу на трех игроков основы.

Как сообщает Marca, из-за проблем с шеей не сыграет Ян Облак. Словенский голкипер не тренировался вместе с командой и точно не сыграет в следующем туре Ла Лиги.

К тому же на тренировке мышечную травму получил Маркос Льоренте. Причем ситуация с испанцем более серьезная - он пропустит 5-6 недель, что, по сути, ставит крест на его выступлениях в этом сезоне.

Третий удар пришелся по Стефану Савичу, который во время матча с Барселоной (0:1) сломал фалангу мизинца на ноге. Он также больше не сыграет в оставшихся восьми поединках "матрасников".

Напомним, что в матче против Мальорки игроки Атлетико выйдут в специальной форме, приуроченной 120-летию образования клуба.

Встреча Атлетико и Мальорки состоится в среду, 26 апреля. Стартовый свисток запланирован на 20:30 по Киеву.

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