Гендиректор Атлетико: Мы устали повторять, что боремся с насилием и расизмом

Клуб подчеркнул, что проблема не в их фанатах, а в обществе в целом.

В Атлетико отреагировали на призывы закрыть их домашнюю арену на две недели.

Напомним, ранее Комиссия по борьбе с насилием запросила у Ла Лиги дополнительных санкций против мадридского из-за поведения их фанатов.

Клубу пришлось реагировать на это официальным заявлением, в котором гендиректор "матрацников" Мигель Хиль подчеркнул, что Атлетико поддерживает борьбу с насилием.

Также клуб ни в коей мере не поддерживает и осуждает поведение меньшинства из их фанатов, однако проблема на самом деле в обществе.

"Я не намерен оправдывать поведение небольшого меньшинства, которое не представляет ни болельщиков Атлетико Мадрид, ни ценности клуба. Мы четко заявляем, что поведение этих людей неприемлемо, мы не хотим, чтобы они были здесь.

Мы устали повторять, что боремся с насилием и расизмом, но реальность такова, что мы это делаем. Мы годами преследуем подобные формы поведения и запрещаем посещать стадион тем, кто так себя ведет. Мы намерены продолжать делать это рука об руку со всеми, кто хочет нам помочь.

К сожалению, это не только наша проблема, она существует в нашем обществе, хотя некоторые пытаются заострить внимание исключительно на нас. Это общая проблема, и мы должны решать ее сообща", - говорится в заявлении.

Ранее также и Бенфика выпустила заявление касательно обвинений в адрес клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!