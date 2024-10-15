Стадион Атлетико может быть закрыт в качестве наказания за поведение фанатов

Таково требование Комитета по борьбе с насилием.

Мадридский Атлетико может дополнительно поплатиться за поведение своих фанатов, пишет AS.

Напомним, мадридское дерби было прервано на 15 минут из-за поведения болельщиков, которые оскорбляли Тибо Куртуа и швыряли в него предметы.

По итогам инцидента клуб был оштрафован частичным закрытием трибун на следующие три домашних матча, а также должен будет заплатить 45 тысяч евро.

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Однако, как пишет издание, это может быть не конец. Комитет по борьбе с насилием требует от Ла Лиги более серьезных санкций.

Предлагается полностью закрыть Метрополитано на две недели, а также обложить Атлетико еще большим штрафом.

"Недопустимо нормализовать поведение, далекое от общественного порядка. Сотрудничество всех участников необходимо для того, чтобы футбол оставался безопасным спортивным зрелищем.

Спорт должен быть местом мирного сосуществования и уважения, где болельщики со страстью болеют за свои команды, но всегда соблюдают нормы уважения, вежливости и безопасности", – говорится в заявлении комитета.

Ранее также глава Ла Лиги призвал отменить клубный ЧМ.

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