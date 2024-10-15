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Глава Ла Лиги призвал ФИФА отменить клубный ЧМ

Хавьер Тебас предложил федерации переговоры.
Сегодня, 17:35
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал ФИФА отменить предстоящий клубный чемпионат мира.

Функционер заявил, что все вокруг понимают, что турнир никому не нужен, а также предложил ФИФА сесть за стол переговоров.

"Это не нужно ни игрокам, ни клубам, ни ФИФА. Клубный чемпионат мира приводит лишь к дезорганизации. 

Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права на ту сумму, которую хотели. Вы знаете, что у вас нет спонсоров, которые вы заложили в бюджет, и вы знаете, что лиги и профсоюз игроков не хотят этот чемпионат мира. Отмените его прямо сейчас.

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Уберите его, и давайте сядем за стол переговоров. Диалог и переговоры – это разные вещи. Переговоры заканчиваются соглашением, а диалог заканчивается ничем. Мы ведем диалог с ФИФА уже много лет. Я уверен, что мы достигнем соглашения.

Цели, которые ФИФА ставит перед миром футбола, это и наши цели. Мы не эгоистичны. Это не решится с помощью клубного чемпионата мира", – цитирует Тебаса Marca.

Ранее также сообщалось, что Тухель хотел бы возглавить сборную Англии.

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