Глава Ла Лиги призвал ФИФА отменить клубный ЧМ

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал ФИФА отменить предстоящий клубный чемпионат мира.

Функционер заявил, что все вокруг понимают, что турнир никому не нужен, а также предложил ФИФА сесть за стол переговоров.

"Это не нужно ни игрокам, ни клубам, ни ФИФА. Клубный чемпионат мира приводит лишь к дезорганизации.

Президент ФИФА, вы знаете, что вы не продали аудиовизуальные права на ту сумму, которую хотели. Вы знаете, что у вас нет спонсоров, которые вы заложили в бюджет, и вы знаете, что лиги и профсоюз игроков не хотят этот чемпионат мира. Отмените его прямо сейчас.

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Уберите его, и давайте сядем за стол переговоров. Диалог и переговоры – это разные вещи. Переговоры заканчиваются соглашением, а диалог заканчивается ничем. Мы ведем диалог с ФИФА уже много лет. Я уверен, что мы достигнем соглашения.

Цели, которые ФИФА ставит перед миром футбола, это и наши цели. Мы не эгоистичны. Это не решится с помощью клубного чемпионата мира", – цитирует Тебаса Marca.

Ранее также сообщалось, что Тухель хотел бы возглавить сборную Англии.

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