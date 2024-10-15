Специалист очень хочет вернуться в Лондон.

Немецкий специалист Томас Тухель заинтересован в работе в сборной Англии, утверждает Бен Джейкобс.

По информации журналиста, немец хотел бы вернуться в Лондон, где жил, когда тренировал Челси.

При этом сам Тухель подоходящая для FA кандидатура как минимум в финансовом плане. Томас согласен получать 100 тысяч фунтов в неделю - это немного больше, чем ранее зарабатывал Саутгейт.

Однако пока еще окончательное решение не принято. Многое будет зависеть от переговоров с Пепом Гвардиолой.

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