Тухель заинтересован в работе в сборной Англии
Специалист очень хочет вернуться в Лондон.
Немецкий специалист Томас Тухель заинтересован в работе в сборной Англии, утверждает Бен Джейкобс.
По информации журналиста, немец хотел бы вернуться в Лондон, где жил, когда тренировал Челси.
При этом сам Тухель подоходящая для FA кандидатура как минимум в финансовом плане. Томас согласен получать 100 тысяч фунтов в неделю - это немного больше, чем ранее зарабатывал Саутгейт.
Однако пока еще окончательное решение не принято. Многое будет зависеть от переговоров с Пепом Гвардиолой.
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