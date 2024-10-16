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Бенфика опровергла обвинения и заявила, что намерена защищаться

Клуб назвал обвинения безосновательными.
Сегодня, 00:14
Бенфика / Getty Images
Бенфика / Getty Images

Лиссабонская Бенфика опубликовала официальное заявление касательно предъявленных ей обвинений.

Напомним, накануне португальская прокуратура выдвинула против клуба обвинения в коррупции и запросила отстранение от спортивных соревнований.

В Бенфике заявили, что юристы уже изучают обвинения, и их уже можно назвать безосновательными, а потому клуб намерен защитить свою честь.

"Бенфика и ее юристы подробно проанализируют обвинения, о которых им было сообщено сегодня и которые возлагают на Бенфику ответственность за возможные действия, приписываемые ее бывшему президенту и бывшему советнику.

Впоследствии они займут процессуальную позицию. Но нет сомнения, что Бенфика будет без колебаний защищаться от всех безосновательных обвинений (и з того, что уже удалось проанализировать, они необоснованны), а также от всего, что затрагивает или могло затронуть ее права и интересы", - говорится в заявлении.

Ранее также сообщалось, что экс-форварда сборной Франции хотят посадить в тюрьму.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенфика Лиссабон

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