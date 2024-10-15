Экс-форварду сборной Франции грозит тюремный срок
Прокуратура требует 2,5 года заключения для Виссама Бен Йеддера.
Прокуратура потребовала тюремное заключение для Виссама Бен Йеддера, сообщает RMC Sport.
Напомним, ранее французского форварда задержали по подозрению в сексуальном насилии.
Сегодня в Ницце прошло судебное заседание, по результатам которого прокурор потребовал заключить Бен Йеддера на 2,5 года, включая 18 месяцев условно.
Также стоит отметить, что француза уже не в первый раз обвиняют в сексуальном насилии. В 2023 году его отпустили под залог в 900 тысяч евро.
Ранее также сообщалось, что прокуратура выдвинула обвинения против Бенфики.
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