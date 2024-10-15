Экс-форварду сборной Франции грозит тюремный срок

Прокуратура потребовала тюремное заключение для Виссама Бен Йеддера, сообщает RMC Sport.

Напомним, ранее французского форварда задержали по подозрению в сексуальном насилии.

Сегодня в Ницце прошло судебное заседание, по результатам которого прокурор потребовал заключить Бен Йеддера на 2,5 года, включая 18 месяцев условно.

Также стоит отметить, что француза уже не в первый раз обвиняют в сексуальном насилии. В 2023 году его отпустили под залог в 900 тысяч евро.

Ранее также сообщалось, что прокуратура выдвинула обвинения против Бенфики.

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