Клуб украинца могут отстранить от спортивных соревнований на срок до трех лет

Португальской Бенфики грозят серьезные проблемы, утверждает A Bola.

Прокуратара обвинила клуб Анатолия Трубина в коррупции и налоговом мошенничестве в период с 2016 по 2019 год.

Если вина клуба будет доказана, прокуратура требует отстранить Бенфику от спортивных соревнований на срок от шести месяцев до трех лет.

Также бывший президент клуба Луис Вейра и бывший юридический консультант Паулу Гонсалвеш должны быть отстранены от футбольной деятельности на срок до пяти лет и выплатить суммарный штраф в 900 тысяч евро.

Также в рамках этого дела обвинения предъявлены и Витории, которая на тот момент играла в высшей лиге. Ее бывшие функционеры должны будут выплатить 1,6 млн евро штрафа.

Ранее также глава Ла Лиги призвал отменить клубный ЧМ.

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