Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом
Тухель предпочитает видеть на воротах Нойера.
Швейцарский голкипер Ян Зоммер намерен покинуть Баварию летом, утверждает журналист Максимиллиан Кох.
Вратарь не впечатляет результатами в этом сезоне, у швейцарца 26 пропущенных мячей в 20 матчах в текущем сезоне.
К тому же новый наставник мюнхенцев Томас Тухель намерен использовать в качестве номера один Мануэля Нойера.
Зоммер переходил в Баварию, собираясь вытеснить немца из рамки, но, похоже, смена тренера испортила все его планы.
Яну необходима постоянная практика в будущем сезоне, чтобы принять участие в Евро-2024.
Стоит отметить, что проблемы Баварии вывели из себя даже Томаса Тухеля.