Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом

Швейцарский голкипер Ян Зоммер намерен покинуть Баварию летом, утверждает журналист Максимиллиан Кох.

Вратарь не впечатляет результатами в этом сезоне, у швейцарца 26 пропущенных мячей в 20 матчах в текущем сезоне.

К тому же новый наставник мюнхенцев Томас Тухель намерен использовать в качестве номера один Мануэля Нойера.

Зоммер переходил в Баварию, собираясь вытеснить немца из рамки, но, похоже, смена тренера испортила все его планы.

Яну необходима постоянная практика в будущем сезоне, чтобы принять участие в Евро-2024.

Стоит отметить, что проблемы Баварии вывели из себя даже Томаса Тухеля.