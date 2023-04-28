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Вратарь Баварии может покинуть клуб уже этим летом

Тухель предпочитает видеть на воротах Нойера.
Сегодня, 15:49
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Швейцарский голкипер Ян Зоммер намерен покинуть Баварию летом, утверждает журналист Максимиллиан Кох.

Вратарь не впечатляет результатами в этом сезоне, у швейцарца 26 пропущенных мячей в 20 матчах в текущем сезоне.

К тому же новый наставник мюнхенцев Томас Тухель намерен использовать в качестве номера один Мануэля Нойера.

Зоммер переходил в Баварию, собираясь вытеснить немца из рамки, но, похоже, смена тренера испортила все его планы.

Яну необходима постоянная практика в будущем сезоне, чтобы принять участие в Евро-2024.

Стоит отметить, что проблемы Баварии вывели из себя даже Томаса Тухеля.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Ян Зоммер

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