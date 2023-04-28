Йовичевич: Каждый следующий матч будет стрес-зоной, но мы сами себя в нее загнали

В рамках 23 тура чемпионата УПЛ Шахтер победил Колос со счетом 1:3.

Коуч "горняков" Игор Йовичевич поделился мыслями о прошедшем поединке и продолжающей чемпионской гонке в чемпионате Украины.

По словам хорвата, каждый из оставшихся матчей будет для его подопечных стрес-зоной, но клуб сам себя в нее загнал.

"Мы изменились, потому что все зависит от нас. Мы - на первом месте и бьемся за самые высокие цели. Колос - хорошая команда со своими сильными качествами. Например, это стандартные положения: 15 из своих 20 голов они забили после стандартов. Плюс контратака, которая им дает жизнь, плюс положительный результат, что дает им энергию. Мы ожидали тяжелый и напряженный матч.

Говорю еще раз, что каждая игра - это как финал для нас. Мы растем как команда с каждым матчем и приобретаем опыт, но хотим через тот путь осознавать, что мы делаем, проходя сквозь стрессовые ситуации. Это еще один момент, где мы прогрессируем как команда, но понимаем, что цена ошибки очень велика, и это где-то может сказаться на нашей игре. К тому же когда ты "горишь" в счете, то уже некуда деваться - надо двигаться дальше, взять еще больше контроля, взять тот момент в руки, голову и сердце, чтобы перевернуть результат. На самом деле, если кто-то может таким образом сделать разницу на футбольном поле, то это мы. Так что это не случайность, не исключение, это просто так и есть - все зависит от нас, от нашей игры, нашей мотивации, нашего технического исполнения.

Чтобы мы такие сложные с ментальной и тактической точки зрения игры, как сегодня, доводили до конца, как мы хотим. Каждый матч будет таким, как этот, - и с Минаем, и с Александрией, и лобовой матч с Днепром-1, и с Зарей. Каждый матч из этих семи "финалов" будет стресс-зоной. Но мы сами себя загнали в эту стресс-зону, потому что никто такого от нас не ожидал в начале чемпионата, как вы знаете. Поэтому я считаю, что это привилегия - когда прошел такой путь и за семь туров до конца можешь достичь самой высокой цели, которую ты несешь в сердце. А я думаю, что ум и сердце - это две стороны одной медали. Золотой медали. И самые большие мечты всегда находятся в сердце, поэтому ты двигаешься дальше. Насколько больше эмоций - настолько лучше движение и больше желание победить.

Сегодня три очень важных очка для нас на непростом поле. Потому что вы знаете сами, я уважаю Колос и всегда уважал. Они в этом году забили мало, но и пропускают мало - после нас и Днепра-1 они являются третьей командой, которая меньше всего пропускала. Именно поэтому забить здесь три мяча - почетно. Могу похвалить команду за характер и за второй тайм, который показал, что это действительно тот путь, который мы хотим удержать до конца. Хочется так проводить не 25-30 минут, а целый матч. Поэтому требую от моих ребят целый матч играть так, как сегодня во втором тайме. И это - требование. И я знаю, что они могут это сделать", - заявил специалист.

Напомним, Шахтер возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея 56 очков. У СК Днепра-1 на 8 пунктов и 2 матча меньше.