Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Германии 28.04.2023

Дортмундский коллектив потерял важные очки в борьбе за чемпионство.

В пятницу, 28 апреля, в рамках 30-го тура чемпионата Германии Бохум на своем поле принимал Боруссию Дортмунд.

На стартовых минутах встречи команды обменялись голами. Сначала забил Лосилла, а затем Адейеми сравнял счет.

Коллективы на протяжении всей игры создали несколько моментов, но реализовать их больше не сумели.

Видео голов и обзор матча Бохум - Боруссия Дортмунд:

Бохум - Боруссия Дортмунд 1:1

Голы: Лосилла, 5 - Адейеми, 7

Бохум: Риманн - Гамбоа (Янко, 78), Ордец, Машович, Соарес (Стафилидис, 85) - Лосила, Остерхаге (Кюнде, 85) - Асано (Цоллер, 78), Штогер, Антви-Аджей - Хофманн (Брошински, 70)

Боруссия Д: Кобель - Рьерсон (Модест, 88), Зюле, Гуммельс, Геррейру - Беллингем, Джан, Брандт (Ройс, 73) - Мален (Вольф, 88), Алле (Мукоко, 73), Адееми (Рейна, 81)