Гвардиола высказался о своих планах на ближайшее будущее

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о том, насколько ему комфортно работать в составе действующих чемпионов Европы.

Испанский специалист заявил, что для него работа в одной из лучших команд мира ощущается привелигией, поэтому, он наслаждается своим положением и не намерен завершать карьеру.

"Мне повезло, потому что я имею привилегию работать в одной из лучших команд мира. Такие мои ощущения от работы тренером. Почему я должен останавливаться?

Борьба за титулы в конце сезона - это лучшее, что может дать эта профессия. Я знаю, что если мы не выиграем требл, люди будут воспринимать этот сезон как провальный сезон. Это сложно понять, но это не имеет значения.

Я ожидаю, что мы сможем это сделать. Важно то, чего мы уже достигли в этом году. Дальнейшие успехи зависят только от нас, поэтому нужно работать.

Мы не можем отрицать, насколько исключительными были бы ощущения от получения еще одного титула. Если это возможно, мы должны попытаться это сделать. Если нет, то и говорить не о чем.

Мне нравится быть в этом клубе, потому что у нас есть шанс сделать людей счастливыми, а не ради истории или зала трофеев. Что это вообще значит в жизни? Когда вы уходите, вы двигаетесь в каком-то направлении. Вот и все. Я более чем благодарен за то, что провел часть своей жизни с этими невероятными игроками", - заявил испанский специалист.

Напомним, что сегодня, 30 апреля, Ман Сити сыграет с Фулхэмом в рамках АПЛ в 16:00 по Киеву.