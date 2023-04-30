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Спаллетти - о потере очков Наполи: Мы просто продлили удовольствие

Итальянец с юмором отреагировал на сложившуюся ситуацию.
Сегодня, 20:25
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти прокомментировал ничью с Салернитаной (1:1).

"Очевидно, ребята очень разочарованы тем, что не смогли доставить эту радость болельщикам, но мы уже давно почувствовали, что психологически это самые сложные моменты, и они чего-то от вас требуют.

Салернитана организована и закрыта в обороне, и это усложнило нам задачу, а потом в эпизоде с пропущенным голом мы были немного наивны.

Даже если бы мы вдруг выиграли, мне было бы гораздо приятнее видеть, как люди празднуют, потому что мы слышим и всем сердцем чувствуем их привязанность. Мы олицетворяем их мечту, они ее ощущают.

Мы хотели подарить второй гол болельщикам. Мне кажется, что мы просто продлили удовольствие, я не испытываю дискомфорта из-за положения в таблице. Просто празднование продлится немного дольше, потому что я убежден, что мы наберем эти два очка.

Все, кто любит этот вид спорта, будут рады, если Наполи выиграет скудетто. Это понравится всем любителям спорта, кроме тех, кто немного вредина.

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Я не могу ставить это себе в заслугу, я отдаю ее ребятам, ведь они всегда делали то, о чем их просили, они были полны решимости стать настоящей командой. Таковы были мысли и сегодня: создавать моменты для товарищей по команде, работать усерднее, чтобы помочь им защищаться, а коллективные действия – это то, что придает нам сил.

Любому, кто надевает майку клуба с такой историей, тренерами и игроками, которые прошли через это, никуда не деться – нужно выиграть титул, чтобы ходить с высоко поднятой головой. В противном случае это лишь частичное достижение.

Есть только один способ избежать критики в этом виде спорта  – не быть тренером. На крышах есть профессиональные киллеры, которые только и ждут, чтобы выстрелить в вас! Для меня это не проблема: ты делаешь то, что нужно, и единственная цель – финишировать первыми.

Сейчас нам не хватает остроты и качества, которые были у нас в начале сезона, потому что здесь, как и в марафоне, последний километр дается труднее всего", – сказал Спаллетти в интервью DAZN.

Напомним, данная ничья не позволила неаполитанцам досрочно оформить чемпионство в Серии А уже в этом туре.

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