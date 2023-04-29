В Наполи определились с судьбой Кварацхелии

Наполи не собирается в летнее трансферное окно расставаться с вингером Хвичей Кварацхелией. Об этом сообщает Il Mio Napoli.

Неаполитанцы выслушают предложения по 22-летнему грузину, однако откажут всем потенциальным покупателям. В клубе считают футболиста одним из важнейших игроков.

Отметим, покинуть Наполи летом могут лишь форвард Виктор Осимхен и центрбек Ким Мин Чжэ, в контракте которого прописаны отступные.

В текущем сезоне на счету Кварацхелии 12 голов и 10 ассистов в 27 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Бавария может предложить Наполи интересный обмен.