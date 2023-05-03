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Экс-хавбек Барселоны может занять в клубе административную должность

Деку может заменить Матеу Алемани на позиции директора по футболу.
Сегодня, 20:59
Деку / Getty Images
Деку / Getty Images

Бывший игрок каталонской Барселоны Деку может вернуться в команду на административную должность.

Как сообщает Фабрицио Романо, португалец готов заменить Матеу Алемани и стать новым директором по футболу "блаугранас".

В свою очередь, Алемани, вероятно, займет ту же должность в английской Астон Вилле, где создаст тандем с соотечественником Унаи Эмери

Пока еще ничего не решено, однако, итальянец отмечает, что у Деку сохранились прекрасные отношения с Жозепом Бартомеу, являющимся сейчас президентом клуба.

Напомним. что экс-хавбек выступал за каталонцев с 2004 по 2008 год. Также он является агентом Рафиньи, играющего за команду сейчас.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Деку

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