Экс-хавбек Барселоны может занять в клубе административную должность
Деку может заменить Матеу Алемани на позиции директора по футболу.
Бывший игрок каталонской Барселоны Деку может вернуться в команду на административную должность.
Как сообщает Фабрицио Романо, португалец готов заменить Матеу Алемани и стать новым директором по футболу "блаугранас".
В свою очередь, Алемани, вероятно, займет ту же должность в английской Астон Вилле, где создаст тандем с соотечественником Унаи Эмери
Пока еще ничего не решено, однако, итальянец отмечает, что у Деку сохранились прекрасные отношения с Жозепом Бартомеу, являющимся сейчас президентом клуба.
Напомним. что экс-хавбек выступал за каталонцев с 2004 по 2008 год. Также он является агентом Рафиньи, играющего за команду сейчас.