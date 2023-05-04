Президент Ла Лиги: Если Месси вернется в Барселону, его зарплата будет меньше, чем в ПСЖ

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о возможном возвращении Лео Месси в Барселону.

По словам функционера, аргентинцу придется пойти на снижение зарплаты ради перехода в старый-новый клуб.

"Если Барса подпишет Месси, его зарплата будет меньше, чем у Пари Сен-Жермен.

Теперь его возвращение зависит от продажи игроков. Я думаю, что Барса получит хорошую сумму от продажи игроков этим летом", - заявил Тебас.

Напомним, ранее ISPORT разобрал варианты продолжения карьеры Лео Месси.