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Президент Ла Лиги: Если Месси вернется в Барселону, его зарплата будет меньше, чем в ПСЖ

Хавьер Тебас высказался о потенциальном камбэке аргентинца.
Сегодня, 18:19
Хавьер Тебас / Getty Images
Хавьер Тебас / Getty Images

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мыслями о возможном возвращении Лео Месси в Барселону.

По словам функционера, аргентинцу придется пойти на снижение зарплаты ради перехода в старый-новый клуб.

"Если Барса подпишет Месси, его зарплата будет меньше, чем у Пари Сен-Жермен. 

Теперь его возвращение зависит от продажи игроков. Я думаю, что Барса получит хорошую сумму от продажи игроков этим летом", - заявил Тебас.

Напомним, ранее ISPORT разобрал варианты продолжения карьеры Лео Месси.

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