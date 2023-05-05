В Сеть попали снимки новой формы Ювентуса

В Интернете начали появляться снимки новой формы Ювентуса, которая может быть вскоре представлена официально.

На следующий сезон компания Adidas приготовила для "старой синьоры" совсем ужд странный домашний комплект. К постоянным черно-белым полосам примешались желтые вставки.

В желтом цвете исполнены лого Ювентуса, Adidas и Jeep, также он встречается по краям футболки. К тому же теперь форма стилизована под мех, что выглядит интересно.

Напомним, ранее новій домашний комплект официально презентовал Ливерпуль.