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В Сеть попали снимки новой формы Ювентуса

Довольно спорный дизайн.
Вчера, 23:43
Хуан Куадрадо / Getty Images
Хуан Куадрадо / Getty Images

В Интернете начали появляться снимки новой формы Ювентуса, которая может быть вскоре представлена официально.

На следующий сезон компания Adidas приготовила для "старой синьоры" совсем ужд странный домашний комплект. К постоянным черно-белым полосам примешались желтые вставки.

В желтом цвете исполнены лого Ювентуса, Adidas и Jeep, также он встречается по краям футболки. К тому же теперь форма стилизована под мех, что выглядит интересно.

Напомним, ранее новій домашний комплект официально презентовал Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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