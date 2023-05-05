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Полувековая отсылка: Ливерпуль презентовал домашнюю форму на сезон-2023/24

Новый домашний комплект формы мерсисайдцев вдохновлен образцом, который использовался в сезоне-1973/74.
Сегодня, 15:36
Нуньес, Диас и Салах / ФК Ливерпуль
Нуньес, Диас и Салах / ФК Ливерпуль

Нынешний сезон-2022/23 понемногу приближается к своему завершению, и команды одна за другой представляют миру свои будущие комплекты форм.

В этот раз пришла очередь Ливерпуля радовать своих болельщиков. На своем официальном сайте мерсисайдцы презентовали то, в какой форме будут играть футболисты мужской и женской команд в сезоне-2023/24.

Новая домашняя форма, разработанная Nike, вдохновлена формой, в которой Ливерпуль играл в сезоне-1973/74, ровно полвека назад. Этот сезон является нечто особенным для истории "красных", так как он был последним, когда команду возглавлял легендарный Билл Шенкли.

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Это красная форма с белой окантовкой воротника и рукавов - в схожей форме Ливерпуль стал обладателем кубка Англии в сезоне-1973/74.

Ливерпуль сыграет в новой форме в последнем домашнем матче сезона против Астон Виллы 20 мая — последнем матче перед тем, как будет завершено расширение трибуны Энфилд Роуд, что добавит 7000 дополнительных мест к вместимости стадиона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ

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