Полувековая отсылка: Ливерпуль презентовал домашнюю форму на сезон-2023/24

Нынешний сезон-2022/23 понемногу приближается к своему завершению, и команды одна за другой представляют миру свои будущие комплекты форм.

В этот раз пришла очередь Ливерпуля радовать своих болельщиков. На своем официальном сайте мерсисайдцы презентовали то, в какой форме будут играть футболисты мужской и женской команд в сезоне-2023/24.

Новая домашняя форма, разработанная Nike, вдохновлена формой, в которой Ливерпуль играл в сезоне-1973/74, ровно полвека назад. Этот сезон является нечто особенным для истории "красных", так как он был последним, когда команду возглавлял легендарный Билл Шенкли.

It’s here… and it’s beautiful.​



Introducing our new 2023/24 @nikefootball home kit, inspired by the classic strip of '73/74. 😍 pic.twitter.com/4L2EgobbAm — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023

1973 ⏩ 2023 — Liverpool FC (@LFC) May 5, 2023

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Это красная форма с белой окантовкой воротника и рукавов - в схожей форме Ливерпуль стал обладателем кубка Англии в сезоне-1973/74.

Ливерпуль сыграет в новой форме в последнем домашнем матче сезона против Астон Виллы 20 мая — последнем матче перед тем, как будет завершено расширение трибуны Энфилд Роуд, что добавит 7000 дополнительных мест к вместимости стадиона.