Действующий чемпион мира заинтересован в переходе в Ливерпуль

Алексис Мак Аллистер, судя по всему, определился с желаемым местом продолжения карьеры.

Хавбек Брайтона и сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер решил, где хочет продолжить карьеру после этого сезона.

Как сообщает Фабрицио Романо, игрок уже сделал свой выбор. Он намерен перебраться в стан мерсисайдского Ливерпуля.

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"Красные" уже начали работу над будущим трансфером. Стороны практически согласовали условия контракта, осталось лишь выяснить мелкие детали.

Приобретение Мак Аллистера обойдется коллективу Юргена Клоппа в сумму около 70-80 млн евро. В текущем сезоне Алексис сыграл в 34 матчах, забив 11 голов во всех турнирах и отдав два ассиста.