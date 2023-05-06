Глава UFC назвал условия проведения боя Чимаев - Усман
Поединок возможен лишь в другой весовой категории.
Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между топовыми полусредневесами Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.
"Мне не нравится, что Усман хочет подраться с ним в промежуточном весе. Я не буду заниматься организацией такого поединка.
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Бой в промежуточном весе абсолютно ничего не значит. Но если Усман согласится подняться в средний вес, то мы можем это обсудить", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.
Напомним, Чимаев был лишен главного события одного из турниров UFC из-за провала взвешивания перед боем с Нейтом Диазом.