Глава UFC назвал условия проведения боя Чимаев - Усман

Поединок возможен лишь в другой весовой категории.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между топовыми полусредневесами Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

"Мне не нравится, что Усман хочет подраться с ним в промежуточном весе. Я не буду заниматься организацией такого поединка.

Читай также: Погиб бывший боец UFC Фелипе Коларес

Бой в промежуточном весе абсолютно ничего не значит. Но если Усман согласится подняться в средний вес, то мы можем это обсудить", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Напомним, Чимаев был лишен главного события одного из турниров UFC из-за провала взвешивания перед боем с Нейтом Диазом.