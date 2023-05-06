iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Глава UFC назвал условия проведения боя Чимаев - Усман

Поединок возможен лишь в другой весовой категории.
Сегодня, 20:18
Чимаев - Усман / ufc.com
Чимаев - Усман / ufc.com

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между топовыми полусредневесами Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым. 

"Мне не нравится, что Усман хочет подраться с ним в промежуточном весе. Я не буду заниматься организацией такого поединка.

Читай также: Погиб бывший боец UFC Фелипе Коларес

Бой в промежуточном весе абсолютно ничего не значит. Но если Усман согласится подняться в средний вес, то мы можем это обсудить", – сказал Уайт в интервью MMA Fighting.

Напомним, Чимаев был лишен главного события одного из турниров UFC из-за провала взвешивания перед боем с Нейтом Диазом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт Камару Усман Хамзат Чимаев

Статьи по теме

Стерлинг - Сехудо: Прогноз и анонс на бой за титул в легчайшем весе Стерлинг - Сехудо: Прогноз и анонс на бой за титул в легчайшем весе
Тренер Нганну назвал причину ухода бойца из UFC Тренер Нганну назвал причину ухода бойца из UFC
Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Джонс отказался от боя с Павловичем Джонс отказался от боя с Павловичем
Помочь журналистам

Видео

Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио
Блестящий сольный проход и гол в исполнении Тео Эрнандеса в матче Милан - Лацио

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа21:48
Малиновский вернулся в стартовый состав Марселя на матч против Ланса
ММА21:45
Стерлинг - Сехудо: Прогноз и анонс на бой за титул в легчайшем весе
Европа21:33
Бавария не без проблем обыграла Вердер и увеличила отрыв от Боруссии Д
Европа21:22
Гол Салаха помог Ливерпулю одолеть в непростом матче Брентфорд
Формула 121:07
Гран-при Майами: Ферстаппен победил в третьей практике, Леклер и Перес попали в тройку
Европа21:02
Интер на выезде одолел Рому и сократил отставание от второго места до одного очка
Европа20:49
Пиоли высказался о серьезности травмы Леау
Европа20:28
УЕФА примет меры по повышению безопасности болельщиков после финала Лиги чемпионов-2022
Европа20:18
Глава UFC назвал условия проведения боя Чимаев - Усман
Европа19:59
Кейн обошел Руни и стал вторым в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK