iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аль-Хиляль предложил Месси играть с двумя экс-партнерами по Барселоне

Помимо аргентинца саудовский клуб готов переманить к себе Жорди Альбу и Серхио Бускетса
Сегодня, 14:02
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Саудовский Аль-Хиляль продолжает работу над возможным трансфером Лео Месси.

Как сообщает издание Sport, во время визита аргентинца в Саудовскую Аравию, ему предложили перебраться в клуб вместе с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Также ему демонстрировали инфраструктуру в стране, в частности, дома, где он может проживать с семьей и школы, в которые могут ходить его дети. 

Читай также: Месси может заменить в Саудовской Аравии экс-форварда Манчестер Юнайтед

Источник отмечает, что Месси больше не интересуют серьезные спортивные достижения и он хочет просто выгодный контракт и вести спокойную семейную жизнь. 

Также сообщается, что Альба и Бускетс пока не дали согласия на переход в Аль-Хиляль и ждут пока Лео сможет выбить наиболее выгодные условия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Аль-Хиляль лео месси

Статьи по теме

Месси может заменить в Саудовской Аравии экс-форварда Манчестер Юнайтед Месси может заменить в Саудовской Аравии экс-форварда Манчестер Юнайтед
Финал Лиги чемпионов Азии: Урава Ред Даймондс стала победителем турнира Финал Лиги чемпионов Азии: Урава Ред Даймондс стала победителем турнира
Месси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии Месси получил предложение от клуба из Саудовской Аравии
Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти
Помочь журналистам

Видео

Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя
Гвоздик - Болотникс: лучшие моменты боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Бресель нанес поражение Селби и взял первый чемпионский титул
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа15:18
Президент Реала высказался о возможном уходе Анчелотти
Украина15:09
Днепр-1 обыграл Черноморец в матче со скандальными решениями судьи
Бокс15:02
"Он вышел драться": Альварес похвалил поверженного Райдера после своей победы
Украина14:58
Металлист переиграл Львов "в матче за шесть очков"
Европа14:49
Довбик забил после "левого" пенальти, но его заставили перебить из-за нарушения вратаря
Европа14:44
Горячая фанатка Наполи вышла в город обнаженной в честь завоевания чемпионства
Европа14:32
Гвардиола остался недоволен важным решением Холанда в матче против Лидса
Европа14:02
Аль-Хиляль предложил Месси играть с двумя экс-партнерами по Барселоне
Европа13:57
Бензема - самый титулованный игрок в истории Реала
Бокс13:53
"Это выбило меня из колеи": Райдер назвал причину поражения от Альвареса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK