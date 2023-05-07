Аль-Хиляль предложил Месси играть с двумя экс-партнерами по Барселоне

Помимо аргентинца саудовский клуб готов переманить к себе Жорди Альбу и Серхио Бускетса

Саудовский Аль-Хиляль продолжает работу над возможным трансфером Лео Месси.

Как сообщает издание Sport, во время визита аргентинца в Саудовскую Аравию, ему предложили перебраться в клуб вместе с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Также ему демонстрировали инфраструктуру в стране, в частности, дома, где он может проживать с семьей и школы, в которые могут ходить его дети.

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Источник отмечает, что Месси больше не интересуют серьезные спортивные достижения и он хочет просто выгодный контракт и вести спокойную семейную жизнь.

Также сообщается, что Альба и Бускетс пока не дали согласия на переход в Аль-Хиляль и ждут пока Лео сможет выбить наиболее выгодные условия.