Месси может заменить в Саудовской Аравии экс-форварда Манчестер Юнайтед

Потенциальная сделка аргентинца с Аль-Хилялем может повлиять на положение другого футболиста.

Неясность в будущем Лионеля Месси создает несколько вариантов продолжения его карьеры.

Одним из таких считается переезд в Саудовскую Аравию, недавняя поездка в которую стоила 35-летнему аргентинцу двух недель тренировок и матчей ПСЖ без сохранения зарплаты.

Как сообщает Goal со ссылкой на Sky Sports, Аль-Хиляль работает над контрактом для Месси и уже сделал футболисту устное предложение, при этом общая сумма предложения должна превысить 400 миллионов фунтов.

Однако если Месси согласится на переезд в Саудовскую Аравию, это напрямую повлияет на одного бывшего форварда Манчестер Юнайтед, который сейчас играет в чемпионате этой страны. Сообщается, что из-за приезда Месси Аль-Хиляль расстанется с Одионом Игало.

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Напомним, что в Саудовской Аравии в составе Ан-Насра выступает Криштиану Роналду, который уже выразил желание покинуть команду.