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Селтик в 53-й раз стал чемпионом Шотландии

"Кельты" оформили титул за четыре тура до конца первенства.
Вчера, 21:57
Селтик / Getty Images
Селтик / Getty Images

Шотландский Селтик выиграл национальный чемпионат в 53-й раз.

Чемпионство было оформлено в рамках 34-го тура, где "кельты" обыграли Хартс со счетом 2:0. Идущий вторым Рейнджерс отстает на 13 очков за четыре тура до коцна первенства.

Интересно, что в следующем туре команды сыграют между собой очный матч, но на судьбу золотых медалей это уже никак не повлияет.

При этом Селтик может завоевать в этом сезоне еще один трофей - 3 июня им предстоит матч в финале национального кубка против Ивернесса.

Напомним, что ранее Наполи наконец взял долгожданное чемпионство.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: селтик

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