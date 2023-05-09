iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок сборной Украины: Рашизм - очень опасная для всего мира идеология

Евгений Левченко прокомментировал парад ко дню победы в россии.
Вчера, 22:59
Евгений Левченко / Instagram
Евгений Левченко / Instagram

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко в Twitter-аккаунте прокомментировал парад на 9 мая в россии.

По словам Левченко, этот день в государства-террористе превратился в символ самовлюбленности, извращений и танцев на чьих-то могилах.

"День Победы в россии стал символом самовлюбленности, извращений и танцев на чьей-то могиле (в прямом и переносном смысле).

Эта страна находится в руках горстки людей, которые с помощью лжи, репрессий и пропаганды выжигают любые признаки свободы.

Рашизм - очень опасная для всего мира идеология", - написал Левченко.

Напомним, ранее другой экс-игрок "сине-желтых" Дмитрий Чигринский заявил, что россия ведет войну против всего мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Евгений Левченко

Статьи по теме

Парень из Мариуполя, потерявший отца и дом, приготовил ужин для Шахтера Парень из Мариуполя, потерявший отца и дом, приготовил ужин для Шахтера
Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белоруссов Германия отказалась от проведения этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян и белоруссов
"Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами "Мир должен это видеть": Усик отреагировал на обстрел Херсона россиянами
Гвоздик: Я действительно верил, что русские - наши братья Гвоздик: Я действительно верил, что русские - наши братья
Помочь журналистам

Видео

Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Брайтон - Эвертон 1:5 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:25
Гвардиола и Анчелотти впервые не выявили победителя в очном противостоянии
Европа00:18
Главный тренер Ньюкасла прокомментировал возможное подписание Роналду и Неймара
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: Реал и Манчестер Сити сыграли вничью
Вчера, 23:56
Европа23:56
Де Брюйне установил рекорд Ман Сити в ЛЧ
Европа23:53
Реал и Манчестер Сити обменялись красивыми голами, но победителя выявить не смогли
Европа23:45
Винисиус вошел в топ-3 самых молодых южноамериканцев, забивших 15 голов в ЛЧ
Лига Чемпионов23:35
Реал Мадрид - Манчестер Сити видео голов и обзор матча Лиги чемпионов 09.05.2023
Киберспорт23:12
Blast Paris Major 2023: Monte сыграют с The Mongolz
Европа22:59
Экс-игрок сборной Украины: Рашизм - очень опасная для всего мира идеология
Европа22:51
Рома может перехватить у Барселоны защитника Айнтрахта
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK