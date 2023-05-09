Экс-игрок сборной Украины: Рашизм - очень опасная для всего мира идеология

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко в Twitter-аккаунте прокомментировал парад на 9 мая в россии.

По словам Левченко, этот день в государства-террористе превратился в символ самовлюбленности, извращений и танцев на чьих-то могилах.

"День Победы в россии стал символом самовлюбленности, извращений и танцев на чьей-то могиле (в прямом и переносном смысле).

Эта страна находится в руках горстки людей, которые с помощью лжи, репрессий и пропаганды выжигают любые признаки свободы.

Рашизм - очень опасная для всего мира идеология", - написал Левченко.

Напомним, ранее другой экс-игрок "сине-желтых" Дмитрий Чигринский заявил, что россия ведет войну против всего мира.