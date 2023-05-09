Винисиус вошел в топ-3 самых молодых южноамериканцев, забивших 15 голов в ЛЧ
Бразилец не смог опередить лишь Лео Месси и Родриго.
В рамках полуфинала ЛЧ Реал встречается с Манчестер Сити.
За "сливочных" голом в концовке первого тайма отметился Винисиус Жуниор.
Для бразильца это стал 15 гол в ЛЧ. Он достиг эту отметку в возрасте 22 лет и 301 дня.
Быстрее него среди южноамериканцев это делали только Родриго (22 года и 99 дней) и Лионель Месси (21 год и 288 дней).
Напомним, на нашем сайте доступно видео голов матча Реал - Манчестер Сити.