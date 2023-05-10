Джеко стал седьмым игроком, забившим 20+ голов в ЛЧ после 30
Босниец вошел в элитную компанию.
В рамках полуфинала ЛЧ Милан встречается с Интером.
Один из голов на старте матча забил Эдин Джеко. Таким образом, босниец установил два достижения.
Форвард стал седьмым игроком среди футболистов старше 30 лет, забившим 20+ голов в главном клубном турнире Европы.
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Ранее это делали Лионель Месси, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Карим Бензема, Дидье Дрогба и Златан Ибрагимович.