Реал готов в 2024-м году подписать ключевого хавбека Баварии

Реал хочет усилиться хавбеком Баварии Йозуа Киммихом. Об этом сообщает издание Bayern & Germany.

Мадридский коллектив рассматривает возможность подписания немецкого полузащитника в 2024 году. Именно в это межсезонье могут уйти из команды полузащитники Лука Модрич и Тони Кроос.

Этим летом хавбек не будет пытаться сменить клубную прописку, однако через год он готов попробовать свои силы за рубежом.

Отметим, Киммих будет рассматривать лишь предложения от топ-команд, у которых есть шанс на победу в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне на счету 28-летнего немца четыре гола и шесть ассистов в 30 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема.