Тебас: Уход Бускетса - начало пути возвращения Месси в Барселону

При этом президент Ла Лиги отметил, что возвращение аргентинца на Камп Ноу будет зависеть не от него.

Недавно многолетний лидер полузащиты Барселоны Серхио Бускетс объявил, что по окончанию нынешнего сезона он покинет команду, в которой провел всю свою карьеру.

По мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, уход 34-летнего испанца может способствовать возвращению Лионеля Месси в Каталонию. Однако он не забыл упомянуть, что у "сине-гранатовых" еще остались некоторые экономические трудности.

"Уход Бускетса — это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы добраться до конца, им еще предстоит пройти много метров. Я не тот, кто даст им зеленый свет, это будет их финансовый контроль", - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

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Ранее Хавьер Тебас высказался насчет возможной зарплаты Лионеля Месси в Барселоне, сравнив ее с той, которую он получает сейчас в ПСЖ.