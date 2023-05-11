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Тебас: Уход Бускетса - начало пути возвращения Месси в Барселону

При этом президент Ла Лиги отметил, что возвращение аргентинца на Камп Ноу будет зависеть не от него.
Сегодня, 20:58
Серхио Бускетс и Лионель Месси / Getty Images
Серхио Бускетс и Лионель Месси / Getty Images

Недавно многолетний лидер полузащиты Барселоны Серхио Бускетс объявил, что по окончанию нынешнего сезона он покинет команду, в которой провел всю свою карьеру.

По мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, уход 34-летнего испанца может способствовать возвращению Лионеля Месси в Каталонию. Однако он не забыл упомянуть, что у "сине-гранатовых" еще остались некоторые экономические трудности.

"Уход Бускетса — это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы добраться до конца, им еще предстоит пройти много метров. Я не тот, кто даст им зеленый свет, это будет их финансовый контроль", - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Читай также: Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны

Ранее Хавьер Тебас высказался насчет возможной зарплаты Лионеля Месси в Барселоне, сравнив ее с той, которую он получает сейчас в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Серхио Бускетс Ла Лига Хавьер Тебас

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