Тебас: Уход Бускетса - начало пути возвращения Месси в Барселону
Недавно многолетний лидер полузащиты Барселоны Серхио Бускетс объявил, что по окончанию нынешнего сезона он покинет команду, в которой провел всю свою карьеру.
По мнению президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, уход 34-летнего испанца может способствовать возвращению Лионеля Месси в Каталонию. Однако он не забыл упомянуть, что у "сине-гранатовых" еще остались некоторые экономические трудности.
"Уход Бускетса — это начало пути к возвращению Месси. Но чтобы добраться до конца, им еще предстоит пройти много метров. Я не тот, кто даст им зеленый свет, это будет их финансовый контроль", - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.
Читай также: Месси отреагировал на уход Бускетса из Барселоны
Ранее Хавьер Тебас высказался насчет возможной зарплаты Лионеля Месси в Барселоне, сравнив ее с той, которую он получает сейчас в ПСЖ.