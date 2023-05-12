iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это клуб должен извиниться": Тевес поддержал Месси в конфликте с ПСЖ

У бывшего игрока сборной Аргентины есть свое мнение относительно громкого скандала с отстранением Лионеля.
Сегодня, 11:57
Карлос Тевес / Getty Images
Карлос Тевес / Getty Images

Недавно Лионель Месси записал видеообращение, в котором принес свои извинения за свою поездку в Саудовскую Аравию на следующий день после поражения ПСЖ.

По мнению экс-игрока сборной Аргентины Карлоса Тевеса, учитывая заслуги Месси, это парижский клуб должен были извиниться за эту возникшую ситуацию.

"Я думаю, что Месси показал нам всем урок смирения. Потому что, если бы мне сказали, что я в статусе чемпиона мира должен извиниться за поездку, когда у меня был выходной, я бы вернулся в Росарио и остался там пить мате. Это вы должны извиниться передо мной!", - цитирует Тевеса Goal.

"Но правда в том, что Месси ставит клуб превыше всего. И я думаю, что в таком случае вы должны снять перед ним шляпу. Тогда мы можем многое сказать о клубе, который на самом деле не заботился о нем. С первого момента, когда он прибыл, они не заботились о нем. Вот так вот".

Ранее стало известно, что Лионель Месси заключил с ПСЖ секретное соглашение по урегулированию данного конфликта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Лионель Месси Карлос Тевес

Статьи по теме

Легенда Барселоны встал на защиту Месси после оскорблений со стороны фанатов ПСЖ Легенда Барселоны встал на защиту Месси после оскорблений со стороны фанатов ПСЖ
Тебас: Уход Бускетса - начало пути возвращения Месси в Барселону Тебас: Уход Бускетса - начало пути возвращения Месси в Барселону
Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема Реал планирует подписать будущим летом и Мбаппе, и Беллингема
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023 Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа14:20
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Формула 114:18
Экс-руководитель Феррари отказался возглавить одну из команд Формулы 1
Европа14:15
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Европа14:10
Роберт Левандовски: статистика-2022/2023
Европа14:05
Харри Кейн: статистика-2022/2023
Украина14:03
УПЛ: Динамо сыграет с Черноморцем, дуэль Колоса и Александрии
Украина14:00
УАФ отреагировал на повторное отстранение Павелко
Европа13:55
Эрлинг Холанд: статистика-2022/23
Европа13:43
Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов
Формула 113:23
Пирелли предложила Формуле 1 ввести новые шины, начиная с Гран-при Великобритании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK