"Это клуб должен извиниться": Тевес поддержал Месси в конфликте с ПСЖ

Недавно Лионель Месси записал видеообращение, в котором принес свои извинения за свою поездку в Саудовскую Аравию на следующий день после поражения ПСЖ.

По мнению экс-игрока сборной Аргентины Карлоса Тевеса, учитывая заслуги Месси, это парижский клуб должен были извиниться за эту возникшую ситуацию.

"Я думаю, что Месси показал нам всем урок смирения. Потому что, если бы мне сказали, что я в статусе чемпиона мира должен извиниться за поездку, когда у меня был выходной, я бы вернулся в Росарио и остался там пить мате. Это вы должны извиниться передо мной!", - цитирует Тевеса Goal.

"Но правда в том, что Месси ставит клуб превыше всего. И я думаю, что в таком случае вы должны снять перед ним шляпу. Тогда мы можем многое сказать о клубе, который на самом деле не заботился о нем. С первого момента, когда он прибыл, они не заботились о нем. Вот так вот".

Ранее стало известно, что Лионель Месси заключил с ПСЖ секретное соглашение по урегулированию данного конфликта.