Манчестер Сити верит, что сможет перехватить Беллингема у Реала
Манчестер Сити продолжает вести переговоры по хавбеку Боруссии Дортмунд Джуду Беллингему. Об этом сообщает ESPN.
В ближайшие дни представители Реала планируют отправиться в Германию, чтобы договориться о трансфере англичанина.
Мадридская и дортмундские команды уже достигли предварительной договоренности, но "горожане" все еще пытаются подписать Беллингема, так как сомневаются, что Реал и Боруссия смогут договориться об условиях сделки.
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Кроме того, английский гранд провел переговоры с представителями Беллингема, но не сделал предложения "шмелям".
В нынешнем сезоне англичанин провел в составе Боруссии Д во всех турнирах 41 матч, отличившись 13 голами и семью результативными передачами.