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Манчестер Сити верит, что сможет перехватить Беллингема у Реала

"Горожане" не сдаются и стоят на своем.
Сегодня, 16:44
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Манчестер Сити продолжает вести переговоры по хавбеку Боруссии Дортмунд Джуду Беллингему. Об этом сообщает ESPN.

В ближайшие дни представители Реала планируют отправиться в Германию, чтобы договориться о трансфере англичанина.

Мадридская и дортмундские команды уже достигли предварительной договоренности, но "горожане" все еще пытаются подписать Беллингема, так как сомневаются, что Реал и Боруссия смогут договориться об условиях сделки.

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Кроме того, английский гранд провел переговоры с представителями Беллингема, но не сделал предложения "шмелям".

В нынешнем сезоне англичанин провел в составе Боруссии Д во всех турнирах 41 матч, отличившись 13 голами и семью результативными передачами.

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