iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ренн почтил память французского журналиста, который погиб под Бахмутом

Жертва российской агрессии Арман Солдин в юности играл за академию клуба.
Сегодня, 10:33
Арман Солдин / https://www.voanews.com/
Арман Солдин / https://www.voanews.com/

В воскресенье, 14 мая, в рамках 35-го тура французской Лиги 1 Ренн победил Труа со счетом 4:0.

Матч начался с минуты молчания в честь французского журналиста Арамна Солдина, который 9 мая погиб под Бахмутом в возрасте 32 лет, сообщает Yahoo! Sports.

Ренн решил почтить память погибшего, так как он выступал за академию клуба во времена своей юности (U-13 и U-15).

"Красно-черные" пригласили около 30 родственников и друзей Солдина. Фанаты присоединились к ним в горячих аплодисментах, когда изображения убитого репортера были показаны на табло стадиона.

Солдин вместе с группой AFP работал видеокоординатором глобального информационного агентства в Украине, когда они попали под обстрел РСЗО "Град", когда находились с украинскими солдатами недалеко от Бахмута.

Читай также: Экс-игрок сборной Украины: Рашизм - очень опасная для всего мира идеология

Он выступал за молодежную команду Ренна в период с 2006 по 2008 год в подростковом возрасте, отказавшись от профессиональной карьеры только из-за травмы колена.

По данным правозащитных групп, гибель Солдина стала, как минимум, 11-й среди журналистов, ремонтников или водителей медиа-групп в результате российского полномасштабного вторжения.

Французская прокуратура по борьбе с терроризмом заявила в среду, 10 мая, что начинает расследование военного преступления по факту смерти журналиста.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина война ренн война с россией Лига 1

Статьи по теме

Швентек: Я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит Швентек: Я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит
УПЛ: Заря разбила Металлист, Днепр-1 сыграет с Минаем УПЛ: Заря разбила Металлист, Днепр-1 сыграет с Минаем
Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарная комбинация Тейтум и Уильямса возглавила рейтинг ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарная комбинация Тейтум и Уильямса возглавила рейтинг
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Бокс12:25
Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
НБА12:00
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: шикарная комбинация Тейтум и Уильямса возглавила рейтинг
Киберспорт11:35
Blast Paris Major 2023: украинское дерби между NaVi и Monte
Теннис11:25
Швентек: Я буду поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит
НХЛ11:25
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Киберспорт11:14
"Woro2k, ты тупой" vs "S1mple, я тебя уничтожу": лидеры NaVi и Monte впервые сыграют после ссоры
ММА10:59
Бывшая девушка Адесаньи подала на него в суд, требуя половину его состояния
Европа10:33
Ренн почтил память французского журналиста, который погиб под Бахмутом
Киберспорт10:10
Blast Paris Major 2023: украинское дерби, FaZe и G2 в шаге от вылета
Европа10:00
"Нам пришлось несладко": Хави оценил чемпионство Барселоны в Ла Лиге
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK