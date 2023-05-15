Ренн почтил память французского журналиста, который погиб под Бахмутом
В воскресенье, 14 мая, в рамках 35-го тура французской Лиги 1 Ренн победил Труа со счетом 4:0.
Матч начался с минуты молчания в честь французского журналиста Арамна Солдина, который 9 мая погиб под Бахмутом в возрасте 32 лет, сообщает Yahoo! Sports.
Ренн решил почтить память погибшего, так как он выступал за академию клуба во времена своей юности (U-13 и U-15).
👍hommage de tout le stade et des joueurs pour Arman— Saint Martin Rennes (@LycStMartRennes) May 14, 2023
Stade Rennais. La mémoire d’Arman Soldin honorée avant le match contre Troyes #Stade Rennais #Rennes #Sport @OuestFrance
https://t.co/DZUAPT9wnL pic.twitter.com/ZXff2BTLyQ
"Красно-черные" пригласили около 30 родственников и друзей Солдина. Фанаты присоединились к ним в горячих аплодисментах, когда изображения убитого репортера были показаны на табло стадиона.
Солдин вместе с группой AFP работал видеокоординатором глобального информационного агентства в Украине, когда они попали под обстрел РСЗО "Град", когда находились с украинскими солдатами недалеко от Бахмута.
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Он выступал за молодежную команду Ренна в период с 2006 по 2008 год в подростковом возрасте, отказавшись от профессиональной карьеры только из-за травмы колена.
По данным правозащитных групп, гибель Солдина стала, как минимум, 11-й среди журналистов, ремонтников или водителей медиа-групп в результате российского полномасштабного вторжения.
Французская прокуратура по борьбе с терроризмом заявила в среду, 10 мая, что начинает расследование военного преступления по факту смерти журналиста.