Погба рискует больше не сыграть в этом сезоне

Француз вышел на поле в этом году всего десять раз.

Полузащитник Ювентуса Поль Погба получил травму в первом тайме матча против Кремонезе (2:0), из-за чего был вынужден покинуть футбольное поле.

Для 30-летнего хавбека это было первое появление в стартовом составе за последние 390 дней и первое в составе "старой синьоры" в нынешнем сезоне.

В понедельник, 15 мая, туринский клуб опубликовал заявление, в котором сообщил о травме француза и о том, что он приступил к реабилитации.

"Диагностические тесты, которые Поль Погба прошел сегодня утром в J|Medical, показали слабовыраженное поражение прямой мышцы левого бедра. Футболист уже приступил к программе реабилитации".

Medical Update | Paul Pogba ⤵️ — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) May 15, 2023

В связи с тем, что клуб не объявил о сроках восстановления, с высокой долей вероятности Погба больше не появится на поле в этом сезоне.

До конца кампании-2022/23 Ювентус сыграет еще, как минимум, четыре матча: три тура Серии А (Эмполи, Милан, Удинезе) и ответная встреча полуфинала Лиги Европы против Севильи. В случае прохода в финал, итальянцы поборются за трофей с победителем пары Байер - Рома.