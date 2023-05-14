iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Погба получил травму, впервые выйдя в старте Ювентуса в этом сезоне

Первых выход в старте за 390 дней обернулся для француза очередной травмой.
Вчера, 22:37
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

В воскресенье, 14 мая, в Турине в рамках 35-го тура итальянской Серии А сошлись Ювентус и Кремонезе.

Впервые с апреля 2022 года Поль Погба попал в стартовый состав (390 дней спустя). Но это событие обернулось для хавбека настоящим кошмаром.

На 21-й минуте 30-летний француз внезапно свалился на газон, получив травму на ровном месте. Помощь медицинского штаба ему не помогла - в итоге вместо него на поле в итоге появился Аркадиуш Милик.

Источник: Getty Images

Читай также: Манчестер Юнайтед подпишет хавбека Ювентуса

Стоит отметить, что на этот матч с Кремонезе игроки Ювентуса вышли в новой форме, которая будет использована в следующем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус поль погба Серия А

Статьи по теме

Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером Лацио на последних минутах спасся от поражения в матче с аутсайдером
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус на последних секундах вырвал ничью у Севильи в первом матче полуфинала Лиги Европы Ювентус на последних секундах вырвал ничью у Севильи в первом матче полуфинала Лиги Европы
Ювентус - Севилья: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы Ювентус - Севилья: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/2 финала Лиги Европы
Помочь журналистам

Видео

Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Марсель Малиновского не оставил шансов Анже
Европа00:25
Ювентус без проблем разобрался с аутсайдером Серии А
Вчера, 23:57
Европа23:57
Барселона уничтожила Эспаньол и стала чемпионом Испании
Европа23:27
Ланс вернулся в Лигу чемпионов спустя 20 лет
НБА23:01
Плей-офф НБА: седьмой матч Бостона и Филадельфии, уже известно расписание финалов
Украина22:54
УПЛ: Заря разбила Металлист, Днепр-1 сыграет с Минаем
Украина22:51
Металлист - Заря 0:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Формула 122:46
Штайнер уверен, что Ред Булл не сможет выиграть все гонки
Европа22:37
Погба получил травму, впервые выйдя в старте Ювентуса в этом сезоне
Формула 122:13
Поставщик углеродно-нейтрального топлива Феттеля ведет переговоры с командами Формулы 1
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK