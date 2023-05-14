Погба получил травму, впервые выйдя в старте Ювентуса в этом сезоне

Первых выход в старте за 390 дней обернулся для француза очередной травмой.

В воскресенье, 14 мая, в Турине в рамках 35-го тура итальянской Серии А сошлись Ювентус и Кремонезе.

Впервые с апреля 2022 года Поль Погба попал в стартовый состав (390 дней спустя). Но это событие обернулось для хавбека настоящим кошмаром.

На 21-й минуте 30-летний француз внезапно свалился на газон, получив травму на ровном месте. Помощь медицинского штаба ему не помогла - в итоге вместо него на поле в итоге появился Аркадиуш Милик.

Источник: Getty Images

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Стоит отметить, что на этот матч с Кремонезе игроки Ювентуса вышли в новой форме, которая будет использована в следующем сезоне.