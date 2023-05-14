Манчестер Юнайтед подпишет хавбека Ювентуса
Тен Хаг лично хочет видеть Рабьо в команде.
Манчестер Юнайтед намерен летом все-таки подписать Адриана Рабьо, сообщает L’Equipe.
Напомним, что прошлым летом МЮ и Ювентус договорились о трансфере француза, однако он так и не произошел.
Сейчас в Манчестере вернулись к идее с подписанием Рабьо, тем более, что француз летом станет свободным агентом. Ювентус решил не перезаключать контракт.
Также сообщается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже пообщался с Адриеном по поводу перехода. Так что вероятность сделки очень велика.
Напомним, что в предыдщем туре МЮ уверенно разобрался с Вулверхэмптоном и продолжил борьбу за бронзу АПЛ.