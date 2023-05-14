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Манчестер Юнайтед подпишет хавбека Ювентуса

Тен Хаг лично хочет видеть Рабьо в команде.
Сегодня, 19:35
Адриен Рабьо / Getty Images
Адриен Рабьо / Getty Images

Манчестер Юнайтед намерен летом все-таки подписать Адриана Рабьо, сообщает L’Equipe.

Напомним, что прошлым летом МЮ и Ювентус договорились о трансфере француза, однако он так и не произошел.

Сейчас в Манчестере вернулись к идее с подписанием Рабьо, тем более, что француз летом станет свободным агентом. Ювентус решил не перезаключать контракт.

Также сообщается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже пообщался с Адриеном по поводу перехода. Так что вероятность сделки очень велика.

Напомним, что в предыдщем туре МЮ уверенно разобрался с Вулверхэмптоном и продолжил борьбу за бронзу АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Адриен Рабьо

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