Манчестер Юнайтед подпишет хавбека Ювентуса

Манчестер Юнайтед намерен летом все-таки подписать Адриана Рабьо, сообщает L’Equipe.

Напомним, что прошлым летом МЮ и Ювентус договорились о трансфере француза, однако он так и не произошел.

Сейчас в Манчестере вернулись к идее с подписанием Рабьо, тем более, что француз летом станет свободным агентом. Ювентус решил не перезаключать контракт.

Также сообщается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг уже пообщался с Адриеном по поводу перехода. Так что вероятность сделки очень велика.

Напомним, что в предыдщем туре МЮ уверенно разобрался с Вулверхэмптоном и продолжил борьбу за бронзу АПЛ.