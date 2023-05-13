Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: обзор и результат матча чемпионата Англии 13.05.2023
В рамках 36 тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед встретился с Вулверхэмптоном.
Манкунианцы провели хорошую игру с точки зрения создания моментов, однако, их реализация оставляла желать лучшего.
Хозяева матча нанесли около тридцати ударов по воротам и лишь треть из них пришлась в створ, но этого хватило, чтобы победить.
Фанаты "красных дьяволов" должны благодарить за это Антони Марсьяля и Алехандро Гарначо.
Также стоит отметить хорошую игру в защите подопечных Эрика тен Хага, которые не позволили "волкам" ни разу ударить в створ ворот, не говоря уже о том, чтобы подарить сопернику по-настоящему голевой момент.
Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0
Голы: Марсьяль, 32, Гарначо, 90+2
xG: 2.51 - 0.34
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 27 - 8
Удары в створ: 9 - 0