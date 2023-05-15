Айнтрахт подписал форварда на фоне слухов об уходе Коло Муани

Франкфуртский Айнтрахт объявил о подписании нападающего Вольфсбурга Омара Мармуша.

Текущий основной форвард "орлов" Рандаль Коло Муани - главная трансферная цель для многих европейских грандов. И теперь, похоже, клуб смирился, что потеряет его.

Мармушу далеко до результатов француза, у него всего шесть голов в текущем розыгрыше Бундеслиги. Однако руководство надеется, что он хотя бы частично закроет будущу пролему в атаке.

Египетского форварда подписали свободным агентом, его контракт с "волками" истекает как раз этим летом.

Напомним, что в гонку за Коло Муани включился также Манчестер Юнайтед.