Манчестер Юнайтед попытается перехватить у Баварии форварда Айнтрахта

Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Манкунианцы лидируют в гонке за 24-летнего француза, опережая в ней Баварию. Мюнхенцы также входят в число потенциальных покупателей футболиста.

Отметим, сам Коло-Муани не принял пока никакого решения и никому обещаний не давал. Его агенты все еще ищут для него подходящий клуб.

В текущем сезоне на счету француза 13 голов и 10 ассистов в 28 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Мбаппе пытается убедить форварда Айнтрахта перейти в ПСЖ.