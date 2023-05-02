Манчестер Юнайтед попытается перехватить у Баварии форварда Айнтрахта
Коло-Муани может летом сменить команду.
Манчестер Юнайтед хочет подписать форварда Айнтрахта Рандаля Коло-Муани. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Манкунианцы лидируют в гонке за 24-летнего француза, опережая в ней Баварию. Мюнхенцы также входят в число потенциальных покупателей футболиста.
Отметим, сам Коло-Муани не принял пока никакого решения и никому обещаний не давал. Его агенты все еще ищут для него подходящий клуб.
В текущем сезоне на счету француза 13 голов и 10 ассистов в 28 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пытается убедить форварда Айнтрахта перейти в ПСЖ.