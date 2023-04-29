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Мбаппе пытается убедить форварда Айнтрахта перейти в ПСЖ

Коло-Муани может перебраться в стан парижан.
Сегодня, 19:57
Рандаль Коло-Муани / Getty Images
Рандаль Коло-Муани / Getty Images

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе убеждает нападающего Айнтрахта Рандаля Коло-Муани перейти в его клуб. Об этом сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Игроки общаются о возможном переходе стан парижан, так как в стане сборной Франции они являются близкими друзьями.

Отметим, действующий контракт Коло-Муани с Айнтрахтом рассчитан до лета 2027 года.

В текущем сезоне 24-летний француз провел 40 матчей за клуб, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подаст заявку на покупку Стад де Франс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: айнтрахт ПСЖ Килиан Мбаппе

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