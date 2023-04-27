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ПСЖ подаст заявку на покупку Стад де Франс

Арену рассматривают в качестве альтернативы Парк де Пренс.
Сегодня, 16:19
Стад де Франс / Getty Images
Стад де Франс / Getty Images

Парижский гранд намерен все-таки обзавестись собственной домашней ареной, а потому подадут заявку на покупку Стад де Франс, пишет RMC Sport.

Однако это лишь план Б для ПСЖ. Столичный клуб все щее намерен выкупить Парк де Пренс, однако власти Парижа блокируют сделку.

Зато власти Франции не прочь расстаться с другой ареной Стад де Франс, который оценивается в 600 млн евро. Второй этап тендера на покупку стадионе начнется уже в июне.

Считается, что парижане подадут заявку, однако не рассматривают этот стадион как основной, хотя шансы получить Парк де Пренс минимальны.

Отмечается, что покупатели должны предъявить точную сумму сделку, а руководство ПСЖ пока не уверено, как много денег они могут выделить.

Особенно учитывая, что парижане хотят заполучить дорогостоящего Осимхена.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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