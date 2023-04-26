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ПСЖ приблизился к трансферу лидера Наполи

Виктор Осимхен может стать новым игроком французского гранда.
Сегодня, 09:36
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Французский ПСЖ продолжает работать на трансферном рынке в поисках усиления.

Как сообщает журналист Санти Ауна, парижане практичеки согласовали условия личного контракта с Виктором Осимхеном, что послужит основой для переговоров уже с Наполи.

При этом по информации источника, для нигерийца ПСЖ не является приоритетным вариантом. Более всего, он хотел бы поиграть где-нибудь в АПЛ, далее идет возможность трансфера в Баварию и лишь после этого переход в ПСЖ.

Стоит сказать, что форвард обойдется ПСЖ и любому другому клубу, который захочет его купить в сумму около 150 млн евро. Напомним, на ISPORT доступна статистика Виктора Осимхена в текущем сезоне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ПСЖ Виктор Осимхен

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