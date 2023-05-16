Кассано: Я даю шанс в 1% на то, что Милан перевернет игру

Экс-форвард Милана и Интера Антони Кассано поделился своим прогнозом на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первом матче подопечные Пиоли уступили соседям со счетом 2:0.

По мнению, итальянца, "нерадзурри" находятся на совершенно другом уровне и не испытывают проблем с составом. Шансы Милана победить практически нулевые.

"Есть огромная разница со всех точек зрения – идеи, формы. У Интера восстановились все футболисты, даже Лукаку, у них преимущество в два гола.

Милан терпел во всех матчах с Интером. Есть все условия, которые делают камбэк невозможным для Милана. Я даю шанс в 1% на то, что Милан перевернет игру. Мой прогноз – 2:0", - убежден Кассано.

А с нашим прогнозом на матч Милан - Интер вы можете ознакомиться на сайте.