Месси и Мбаппе среди номинантов на лучшего игрока сезона Лиги 1
А за лучшего тренера поспорят экс-наставник Шахтера и тренер Малиновского.
Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил списки номинантов на главные награды сезона.
Кроме лучшего игроки и лучшего вратаря, также будет вручена награда и лучшему тренеру сезона. Церемония награждения состоится 28 мая.
Номинанты на приз лучшему игроку сезона:
- Джонатан Дэвид (Лилль)
- Секо Фофана (Ланс)
- Лои Опенда (Ланс)
- Килиан Мбаппе(ПСЖ)
- Лионель Месси (ПСЖ)
Номинанты на приз лучшему вратарю:
- Люка Шевалье (Лилль)
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
- Антони Лопеш (Лион)
- Пау Лопес (Марсель)
- Брис Самба (Ланс)
Номинанты на приз лучшему тренеру:
- Паулу Фонсека (Лилль)
- Паскаль Гастьен (Клермон)
- Франк Эс (Ланс)
- Филипп Монтанье (Тулуза)
- Игор Тудор (Марсель)
Напомним, ранее стало известно, что Килиан Мбаппе жалеет о своем решении остаться в ПСЖ.