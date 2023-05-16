Месси и Мбаппе среди номинантов на лучшего игрока сезона Лиги 1

А за лучшего тренера поспорят экс-наставник Шахтера и тренер Малиновского.

Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил списки номинантов на главные награды сезона.

Кроме лучшего игроки и лучшего вратаря, также будет вручена награда и лучшему тренеру сезона. Церемония награждения состоится 28 мая.

Номинанты на приз лучшему игроку сезона:

Джонатан Дэвид (Лилль)

Секо Фофана (Ланс)

Лои Опенда (Ланс)

Килиан Мбаппе(ПСЖ)

Лионель Месси (ПСЖ)

Номинанты на приз лучшему вратарю:

Люка Шевалье (Лилль)

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)

Антони Лопеш (Лион)

Пау Лопес (Марсель)

Брис Самба (Ланс)

Номинанты на приз лучшему тренеру:

Паулу Фонсека (Лилль)

Паскаль Гастьен (Клермон)

Франк Эс (Ланс)

Филипп Монтанье (Тулуза)

Игор Тудор (Марсель)

Напомним, ранее стало известно, что Килиан Мбаппе жалеет о своем решении остаться в ПСЖ.