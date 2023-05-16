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Месси и Мбаппе среди номинантов на лучшего игрока сезона Лиги 1

А за лучшего тренера поспорят экс-наставник Шахтера и тренер Малиновского.
Сегодня, 20:51
Лео Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images
Лео Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images

Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил списки номинантов на главные награды сезона. 

Кроме лучшего игроки и лучшего вратаря, также будет вручена награда и лучшему тренеру сезона. Церемония награждения состоится 28 мая.

Номинанты на приз лучшему игроку сезона:

  • Джонатан Дэвид (Лилль)
  • Секо Фофана (Ланс)
  • Лои Опенда (Ланс) 
  • Килиан Мбаппе(ПСЖ)
  • Лионель Месси (ПСЖ)

Номинанты на приз лучшему вратарю: 

  • Люка Шевалье (Лилль)
  • Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ)
  • Антони Лопеш (Лион)
  • Пау Лопес (Марсель)
  • Брис Самба (Ланс)

Номинанты на приз лучшему тренеру:

  • Паулу Фонсека (Лилль)
  • Паскаль Гастьен (Клермон)
  • Франк Эс (Ланс)
  • Филипп Монтанье (Тулуза)
  • Игор Тудор (Марсель)

Напомним, ранее стало известно, что Килиан Мбаппе жалеет о своем решении остаться в ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Килиан Мбаппе

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