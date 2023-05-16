Гвардиола - о матче с Реалом: Я не буду мудрить с тактикой, не волнуйтесь

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился тактикой на предстоящий матч с Реалом.

"У меня есть идея кое-что поменять, чтобы мы были более гибкими в атаке. Ничего особенного. Завтра я не буду мудрить, не волнуйтесь, ребята. Ничего особенного по сравнению с тем, что мы делали раньше.

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Завтра все увидите. Я не могу рассказать всего, иначе Карло Анчелотти услышит", – сказал Гвардиола в интервью Daily Mail.

Напомним, ответный матч Манчестер Сити - Реал состоится в среду, 17 мая. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.