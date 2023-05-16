Гвардиола оценил свое наследие в Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился мнением о своем наследии в стане "горожан".

"Мое наследие уже выдающееся. Мы не глупы и понимаем, как важен завтрашний матч. Может быть, самый важный за все мое время здесь.

Я говорю игрокам: живите этим, наслаждайтесь моментом. Нам очень повезло. Все в наших руках, зависит от нас, не требуется ничего исключительного. Нужно быть собой и отдавать все силы.

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У меня невероятные чувства к этой команде. Что бы ни случилось завтра, спасибо, что снова привели нас сюда", – сказал Гвардиола в интервью Manchester Evening News.

Напомним, испанец работает в Манчестер Сити с 2016-го года. За это время клуб под руководством Гвардиолы выиграл 11 трофеев, в том числе четыре раза чемпионат Англии.