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Нападающий Арсенала присоединился к сборной США

Фоларин Балогун покинул сборную "трех львов".
Сегодня, 00:40
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

Фоларин Балогун, принадлежащий Арсеналу, присоединился к сборной США.

В текущем сезоне 21-летний нападающий выступает за французский Реймс, за который успел наколотить 19 голов в 34 матчах. Однако вызова в сборную так и не получил.

Фоларин родился в Нью-Йорке, но большую часть жизни провел в Англии, выступал за юношеские команды "трех львов", но успел отыграть 4 матча за U-18 США.

Балогуна вызвали на матчи юношеской сборной Англии, но, получив травму, форвард уехал во Флориду тренироваться индивидуально. Там с ним провел переговоры и.о главного тренера сборной США Энтони Хадсон, который и убедил форварда сменить футбольный паспорт.

Ранее, напомним, Фоларин Балогун вошел в тройку форвардов, подходящих Реалу, согласно версии ИИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная США

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