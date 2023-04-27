iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Искусственный интеллект выбрал идеального форварда для Реала

Лучше всео подошел нападающий Бенфики.
Сегодня, 12:39
Гонсалу Рамуш / Getty Images
Гонсалу Рамуш / Getty Images

Искусственный интеллект выбрал форварда, который сможет идеально заменить Карима Бензема в мадридском Реале, пишет Marca.

Испанское издание провело исследование при помощи ИИ Olocip. Утверждается, что эта технология единственная, которая может спрогнозировать успехи конкретного игрока в конкретной команде.

Для исследования выбрали два ключевых критерия: игрок должен быть чистой девяткой и не старше 21 года. Всем учасникам эксперимента ИИ выставлял оценку от нуля до ста, где ноль означает, что игрок не заиграет в Реале.

Интересно, что больше всех, 92 балла, получил нападающий Бенфики Гонсалу Рамуш. Вторым стал Фоларин Балогун, принадлежащий Арсеналу, с 88-ю баллами.

Тройку же замкнул и вовсе неожиданный фаворит - Элье Ваи из Монпелье.

Напомним, что в последнем туре Реал сенсационно уступил Жироне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карим Бензема Гонсалу Рамуш

Статьи по теме

Карим Бензема: статистика-2022/2023 Карим Бензема: статистика-2022/2023
Бензема определился со своим будущим Бензема определился со своим будущим
Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире Бензема стал лишь пятым игроком в истории Лиги чемпионов со 150+ матчами в турнире
Бензема отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии Бензема отказался от заманчивого предложения из Саудовской Аравии
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан сенсационно проиграл Бреселю
просмотров

Последние новости

Европа15:15
Экс-игрок Реала раскритиковал решение Барселоны вернуть Месси
Бокс15:02
Усик встретился с украинскими военными
Бокс14:41
Стали известны потенциальные соперник и дата следующего боя Деревянченко
Европа14:34
Эдерсон во время матча поиздевался над фанатами Арсенала
Европа и мир14:15
ЧМ-2023 по хоккею, Дивизион ІВ: Сборная Украины сыграет с Нидерландами
Украина13:58
Конопля: Узнал, что я еще и Юхим, а не только Ефим, когда получил паспорт
Бокс13:44
Топ-10 боксеров по версии ESPN: Усик сохранил свою позицию в рейтинге
Европа13:11
Немецкий клуб решил сделать бесплатный вход на домашние матчи
Бокс12:58
Промоутер Усика рассказал, когда планируют провести бой с Дюбуа
Другие страны12:42
Клуб высшего дивизиона Бразилии присоединился к акции в поддержку Мариуполя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK