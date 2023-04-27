Искусственный интеллект выбрал идеального форварда для Реала

Искусственный интеллект выбрал форварда, который сможет идеально заменить Карима Бензема в мадридском Реале, пишет Marca.

Испанское издание провело исследование при помощи ИИ Olocip. Утверждается, что эта технология единственная, которая может спрогнозировать успехи конкретного игрока в конкретной команде.

Для исследования выбрали два ключевых критерия: игрок должен быть чистой девяткой и не старше 21 года. Всем учасникам эксперимента ИИ выставлял оценку от нуля до ста, где ноль означает, что игрок не заиграет в Реале.

Интересно, что больше всех, 92 балла, получил нападающий Бенфики Гонсалу Рамуш. Вторым стал Фоларин Балогун, принадлежащий Арсеналу, с 88-ю баллами.

Тройку же замкнул и вовсе неожиданный фаворит - Элье Ваи из Монпелье.

Напомним, что в последнем туре Реал сенсационно уступил Жироне.