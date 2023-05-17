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Ракицкий: У цивилизованного мира нет ничего общего с рф

Защитник Шахтера объяснил, почему, в свое время выбрал переход в чемпионат рф.
Сегодня, 17:58
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com

Центрбэк донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий дал ответ на некоторые вопросы, которые интересовали болельщиков после его возвращения в стан "горняков".

В частности, он объяснил, почему решился на переход в зенит до начала полномасштабной агрессии россии.

"Скажу, что я, в первую очередь, футболист. Футбол - моя работа и дело всей моей жизни. И в России я делал только то, что играл в футбол.

А когда началась полномасштабная война 24 февраля 2022 года, то я в тот же день решил разорвать контракт и вернуться в Украину. Этот поступок и является моим ответом.

Никто не мог представить такого масштаба агрессии, что россияне тысячами будут убивать украинцев, разрушать наши города. Если бы я знал, что так будет, то никогда бы не поехал играть в Россию. Более того, считаю, что многие до февраля 2022 года не воспринимали это настолько тяжело. Посмотрите, в России проводился чемпионат мира по футболу, должен был состояться финал Лиги чемпионов, многие украинцы продолжали жить в России и работать, страны торговали между собой.

Но 24 февраля расставило все по местам - в один день все поняли, что у нас, у цивилизованного мира нет ничего общего с Российской Федерацией. Поэтому я здесь, в Украине, вместе со своей страной, со своим народом. И это мой ответ на все вопросы", - сказал Ярослав.

Напомним, ранее Ракицкий оплатил лечение украинскому военному.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Ярослав Ракицкий

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