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Игрок Шахтера взял на себя оплату лечения украинского военного

Широкий жест Ярослава Ракицкого.
Сегодня, 19:43
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com
Ярослав Ракицкий / shakhtar.com

Защитник донецкого Шахтера Ярослав Ракицкий навестил в госпитале раненого солдата, а также взял на себя оплату за лечение и реабилитацию.

Никита Стецюра - боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, который был ранен в боях за родной Бахмут. К тому же мужчина член фанатского дивжения "горняков".

В госпиталь к военному приехал с визитом Ярослав Ракицкий, он подарил Никите именные футболки и прочую атрибутику Шахтера.

Но кроме подарков Ракицкий также привез мужчине отличные новости. Футболист возьмет на себя все расходы по лечению и реабилитации Стецюры.

"Наши воины помогают нам, защищают Украину и позволяют играть в футбол, а мы имеем честь помогать нашим бойцам! Рад поддержать украинского воина и болельщика Шахтера. Здоровья, Никита, верю в скорейшее восстановление, я с тобой! Слава Украине",
- подписал совместное фото футболист.

Напомним, что последним туре УПЛ Шахтер разобрался с Ингульцом и снова оторвался от Днепра-1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослав Ракицкий

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